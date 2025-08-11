트럼프, 워싱턴에 주방위군·FBI 투입 준비…“범죄 사라질 것”

미국 도널드 트럼프 행정부가 수도 워싱턴 DC에서 '노숙인·범죄와의 전쟁'을 위해 주(州)방위군 병력과 연방수사국(FBI) 요원들을 투입할 방침입니다.



현지 시각 11일 국방부 관계자는 워싱턴 DC에서의 범죄에 강력 대응하라는 트럼프 대통령의 지시에 따라 주방위군 투입을 준비해 둔 상태라고 뉴욕타임스(NYT)에 전했습니다.



이번에 투입될 주방위군은 워싱턴DC에 주둔하는 병력 수백 명이 될 것이라고 이 관계자는 덧붙였습니다.



앞서 워싱턴포스트(WP)도 트럼프 대통령이 주방위군 동원을 대책의 하나로 추진할 수 있다고 보도했습니다.



FBI도 소속 요원 120명을 워싱턴 DC 일대 야간 순찰을 위해 임시 재배치할 예정이라고 NYT가 보도했습니다.



FBI 대변인은 성명에서 "워싱턴에서의 연방 법 집행 수요 증가에 따른 조치"라고 언급했습니다.



앞서 FBI는 트럼프 대통령이 강행한 불법 이민자 단속을 위해 요원 약 900명을 이동 배치한 바 있습니다.



트럼프 대통령은 이날 오전 백악관에서 기자회견을 열어 이 같은 인력 투입을 포함한 워싱턴 DC 내 범죄 및 노숙자 일소 대책을 발표할 예정입니다.



트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "워싱턴 DC는 오늘 해방될 것"이라며 "범죄, 야만, 오물, 그리고 인간쓰레기가 사라질 것"이라고 밝혔습니다.



이어 "무고한 사람들을 무자비하게 죽이거나 해치는 시대는 끝났다"며 "나는 신속하게 (불법 이민자 단속 등을 통해) 국경을 바로 잡았고, 다음은 워싱턴 DC"라고 덧붙였습니다.



트럼프 대통령은 앞서 지난 5일 트루스소셜에 올린 글에서 워싱턴DC에서 벌어진 청소년 갱단원들의 폭력사건 등을 열거한 뒤 "이런 일이 계속된다면 나는 내 권한을 사용해 이 도시를 연방화할 것"이라고 경고한 바 있습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



