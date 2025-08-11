뉴스라인 W

이 시각 소방청 상황실

입력 2025.08.11 (23:44) 수정 2025.08.11 (23:48)

소방청 상황실입니다.

다세대주택 화재 소식부터 전해드립니다.

오늘 오전 10시 40분 경기 안산 단원구의 한 다세대주택 3층 세대에서 불이 났습니다.

거주자는 거실에서 화염과 연기를 발견하고 밖으로 대피해 다친 사람은 없습니다.

불은 2시간 30여 분 만에 꺼졌습니다.

에어컨에서 전기적 요인으로 불이 난 걸로 추정됩니다.

오늘 새벽 6시 20분쯤 경남 통영시 영운항 선착장입니다.

정박한 10톤급 요트에서 불이 났습니다.

불은 요트 절반가량을 태우고 40분 만에 꺼졌습니다.

요트 뒷부분에서 불이 난걸로 추정되며 정확한 화재 원인은 조사 중입니다.

오늘 오전 8시 40분쯤 울산 울주군 청량읍의 화물차 운송업쳅니다.

컨테이너 상하차용 지게차에서 불이 났습니다.

인명 피해는 없습니다.

불은 40여 분 만에 지게차를 모두 태우고 꺼졌습니다.

화재 원인은 조사 중입니다.

소방청에서 전해드렸습니다.

