오늘 남부지방 중심 비…남해안 최대 80mm

오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 제주도와 남부지방에 비가 오겠습니다.



오후부터는 비구름이 점차 북상하며 충청 지역에도 비가 오겠고, 제주도와 남부지방은 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.



예상 강수량은 남해안에 최대 80mm, 제주도와 경남 내륙은 최대 60mm, 그 밖의 남부 내륙 지역은 5에서 40mm가량 되겠고, 충청 지역은 5mm 안팎입니다.



오늘 아침 기온은 서울이 23도 등 전국이 19도에서 24도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



낮 기온은 서울과 춘천 33도, 대구 29도, 광주 27도 등으로 중부지방은 어제보다 조금 높겠고, 남부지방은 어제와 비슷하겠습니다.



바다의 물결은 남해 동부 먼바다와 동해 남부 먼바다, 제주도 남쪽 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



