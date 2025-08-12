국제

트럼프, ‘푸틴 회담’ 이틀 전 젤렌스키·유럽 정상들과 회의

입력 2025.08.12 (00:23) 수정 2025.08.12 (00:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 13일 우크라이나와 유럽 정상들과 화상회의를 할 것으로 보입니다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 알래스카에서 회담하기 이틀 전입니다.

현지 시각 11일 dpa 통신에 따르면 독일 정부 대변인은 프리드리히 메르츠 독일 총리가 트럼프 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 다른 유럽 정상들과 우크라이나 전쟁 관련 화상 협의를 계획하고 있다고 밝혔습니다.

EU 집행위 대변인은 "폰데어라이엔 EU 집행위원장이 수요일(13일) 메르츠 총리 주최한 EU 정상, 젤렌스키 대통령, 트럼프 대통령과 화상회의에 참여할 것"이라고 말했습니다.

마르크 뤼터 나토 사무총장도 참석할 것으로 예상됩니다.

미·러 정상회담 이틀 전 전격적으로 성사된 이번 화상회의에서 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들은 트럼프 대통령에게 우크라이나 영토 보전과 안전보장, 러시아 압박 필요성 등을 설득하려 할 것으로 보입니다.

우크라이나와 유럽은 미·러 정상회담에서 트럼프 대통령이 푸틴 대통령의 일방적이며 우크라이나에 불리한 요구를 수용할 가능성을 우려하면서, 우크라이나와 유럽도 러시아와 하는 모든 협상에 참여해야 한다고 요구하고 있습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프, ‘푸틴 회담’ 이틀 전 젤렌스키·유럽 정상들과 회의
    • 입력 2025-08-12 00:23:08
    • 수정2025-08-12 00:24:25
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 13일 우크라이나와 유럽 정상들과 화상회의를 할 것으로 보입니다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 알래스카에서 회담하기 이틀 전입니다.

현지 시각 11일 dpa 통신에 따르면 독일 정부 대변인은 프리드리히 메르츠 독일 총리가 트럼프 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 다른 유럽 정상들과 우크라이나 전쟁 관련 화상 협의를 계획하고 있다고 밝혔습니다.

EU 집행위 대변인은 "폰데어라이엔 EU 집행위원장이 수요일(13일) 메르츠 총리 주최한 EU 정상, 젤렌스키 대통령, 트럼프 대통령과 화상회의에 참여할 것"이라고 말했습니다.

마르크 뤼터 나토 사무총장도 참석할 것으로 예상됩니다.

미·러 정상회담 이틀 전 전격적으로 성사된 이번 화상회의에서 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들은 트럼프 대통령에게 우크라이나 영토 보전과 안전보장, 러시아 압박 필요성 등을 설득하려 할 것으로 보입니다.

우크라이나와 유럽은 미·러 정상회담에서 트럼프 대통령이 푸틴 대통령의 일방적이며 우크라이나에 불리한 요구를 수용할 가능성을 우려하면서, 우크라이나와 유럽도 러시아와 하는 모든 협상에 참여해야 한다고 요구하고 있습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
석혜원
석혜원 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…<br>李 대통령, 2188명 사면 재가

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…李 대통령, 2188명 사면 재가
여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”
[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사

“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.