스위스 갤러리 ‘십자가에 매단 트럼프’ 전시 취소

스위스의 한 갤러리가 도널드 트럼프 미국 대통령을 십자가에 매단 작품을 전시하려다가 논란 끝에 취소했습니다.



현지시각 11일 일간 바즐러차이퉁(BaZ) 등 현지 매체들에 따르면 갤러리 글라이스 피어(Gleis 4)는 바젤역 내 전시 공간 개관 기념으로 다음 달 계획한 이 작품의 전시를 취소하고 다른 공간을 찾겠다고 밝혔습니다.



'성인 또는 죄인'(Saint or Sinner)이라는 제목의 이 작품은 주황색 죄수복 차림의 트럼프 대통령이 팔다리가 묶인 채 십자가에 매달려 얼굴을 찡그리고 있는 모습을 형상화했습니다.



앞서 전시 계획이 알려지자 바젤 시민들은 "기독교 모독이다", "문화도시 바젤에 딱 맞는다", "사회적 논쟁을 불러일으키는 게 중요하다" 등 엇갈린 의견을 내놨습니다.



갤러리 측은 지난 8일 공지를 통해 "이렇게 큰 관심을 받을 줄은 몰랐다"며 "많은 인파와 혼란이 안전에 위험을 초래할 수 있어 바젤역에 작품을 전시하지 않기로 했다"고 밝혔습니다.



스위스는 지난 7일부터 트럼프 대통령에게서 39％의 상호관세율을 적용받고 있습니다.



갤러리 직원 멜라니 브레즈니크는 전시 취소가 관세 때문이냐는 언론사 질문에 "그런 이유로 전시를 결정하는 건 갤러리로서 모욕적인 일"이라고 답했습니다.



작품은 복면으로 얼굴을 가리고 제이슨 스톰이라는 이름을 쓰는 영국 출신 작가가 만들었습니다.



그는 예술사와 사회 비판을 도발적인 방식으로 다룬다고 알려져 있습니다.



스톰은 과거 얼굴 없는 예술가 뱅크시의 '위임된 의회'(Devolved Parliament)를 자신이 그렸다고 암시한 바 있습니다.



두 작가의 관계는 구체적으로 알려지지 않았고, 일각에서는 스톰이 뱅크시의 조수 작가일 가능성을 제기합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / Gleis 4 인스타그램 캡처]



