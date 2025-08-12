정청래, 오늘 태고종 총무원장 예방…이틀째 불교계 목소리 청취

더불어민주당 정청래 대표가 오늘(12일) 태고종 총무원장을 예방합니다.



정청래 대표는 오늘 오후 서울 종로구 한국불교태고종 총무원을 찾아 총무원장 상진스님을 만납니다.



이 자리에서 정 대표는 상진스님과 불교계 현안을 논의하고 국민 통합 방안 등에 대한 조언을 구할 방침입니다.



앞서 정 대표는 어제(11일) 대한불교조계종 총무원장 진우스님을 예방했습니다.



정 대표는 "부처님이 원하는 대한민국도 국민들이 안심하고 편안하고, 행복하게 살 수 있는 나라라고 생각한다"며 "자비를 베풀면서 국민들을 편하게 할 수 있도록 당대표로서 머슴 노릇을 잘하도록 하겠다"고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



