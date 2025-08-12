이 대통령, 신임 국무위원 임명장 수여…오후 국무회의 주재

이재명 대통령이 신임 국무위원들에 대한 임명장을 수여합니다.



이 대통령은 오늘(12일) 오후 용산 대통령실에서 임명장 수여식을 진행합니다.



임명장 수여 대상은 권오을 보훈부 장관, 최휘영 문체부 장관, 김윤덕 국토부 장관 등입니다.



미국과의 관세 협상으로 앞서 진행된 임명식에 참석하지 못했던 김정관 산업부 장관도 오늘 임명장을 받습니다.



한편 이 대통령은 오후 2시부터는 제36회 국무회의를 주재합니다.



앞서 광복절 특별사면 등에 대한 안건은 어제 임시 국무회의를 열어 심의·의결했으며, 오늘 국무회의에서는 고용노동부 등으로부터 산업재해 관련 대책 마련 보고 등을 받을 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!