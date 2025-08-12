트럼프 “푸틴과 대화 뒤 푸틴·젤렌스키 회담 추진”

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 15일 알래스카에서 예정된 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담에 대해 "건설적인 대화를 할 것"이라고 전망했습니다.



트럼프 대통령은 현지시각 11일 백악관에서 개최한 워싱턴DC 범죄근절 관련 기자회견 뒤 취재진과 가진 문답에서 "푸틴에게 '당신은 이 전쟁을 끝내야 한다'라고 말할 것"이라면서 이같이 말했습니다.



또, 푸틴 대통령을 만난 뒤에는 "다음은 젤렌스키 우크라이나 대통령과 푸틴의 회담이 되거나, 또는 젤렌스키와 푸틴하고 내가 하는 회담이 될 수도 있다"며 "그들이 필요로 하면 나도 거기에 있을 수 있고, 두 정상 간 회담을 마련하고 싶다"고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 "러시아와 우크라이나 간 '영토 교환'과 '국경선 변경'이 이뤄질 것"이라면서 "우리는 푸틴이 무엇을 생각하는지 볼 것이며 그게 공정한 거래라면 난 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO) 정상들, 그리고 젤렌스키 대통령에게도 그걸 공개하겠다"고 말했습니다.



다만 "내가 합의를 성사시키지는 않을 것이다. 합의를 성사시키는 것은 내가 할 일이 아니다"라면서 "난 휴전을 원한다. 난 양쪽을 위해 가능한 한 최선의 합의가 이뤄지기를 바란다"고 덧붙였습니다.



이어 "젤렌스키가 (영토를 바꾸려면) '난 헌법 승인을 받아야 한다'고 말한 게 좀 거슬렸다"며 젤렌스키 대통령이 영토 양보에 부정적인 입장을 밝힌 것에 대해 불만을 표출하기도 했습니다.



트럼프 대통령은 이날 만료되는 중국과의 '관세 휴전'을 연장하냐는 질문에는 "어떻게 되는지 보겠다"면서 "중국은 거래를 매우 잘해왔다. 시진핑 주석과 나의 관계는 매우 좋다"고 답했습니다.



또, 미국 정부가 엔비디아 인공지능(AI) 반도체의 대(對)중국 수출을 허가한 것에 대해서는 "이건 중국이 이미 가지고 있는 구형 칩"이라고 해명했습니다.



그는 엔비디아의 최신 반도체인 블랙웰에 대해서는 "그걸 거래하지는 않을 것"이라면서도 "블랙웰의 성능을 30∼50% 낮출 경우 수출이 가능할 수도 있다"는 입장을 시사했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



