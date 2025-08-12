대구 북구 복현동 아파트 불…30여 분 만에 꺼져
입력 2025.08.12 (01:31) 수정 2025.08.12 (01:32)
어젯(11일)밤 11시37분쯤 대구 북구 복현동의 한 아파트 5층에서 불이 나 30여 분 만에 꺼졌습니다.
소방 당국은 이 불로 아파트 내부가 일부 탔으나 다친 사람은 없다고 밝혔습니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인 등을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
이석호 기자 leesukho@kbs.co.kr이석호 기자의 기사 모음
