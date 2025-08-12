트럼프 “금에 관세부과 안 한다”…SNS 통해 성명 발표

도널드 트럼프 미국 대통령이 "금(gold)에는 관세가 부과되지 않을 것"이라고 밝혔습니다.



현지시각 11일 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 이 같은 내용의 성명을 발표했습니다.



최근 미국 세관 당국이 1kg 금괴와 100온스(약 3.1㎏) 금괴를 관세 부과 대상으로 분류한 사실이 언론 보도를 통해 알려졌는데, 트럼프 대통령이 금에는 관세를 부과하지 않는다는 입장을 밝힌 겁니다.



앞서 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 미 세관국경보호국(CBP)의 지난달 31일자 통관 결정서를 인용, 1kg 금괴와 100온스 금괴가 관세 부과 대상으로 분류됐다고 보도한 바 있습니다.



해당 보도 이후 국제 선물 시장에서 금 가격이 최고치를 경신하는 금값이 치솟았습니다.



[사진 출처 : UPI=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!