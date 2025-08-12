“한 자리만 맴돌고 현관 턱에 추락” 로봇 청소기 피해구제 신청 급증

로봇 청소기 이용자가 늘면서, 제품 하자 등으로 인한 소비자들의 피해구제 신청이 급증하고 있는 걸로 나타났습니다.



한국소비자원은 지난해 로봇 청소기 관련 피해구제 신청이 105건 접수돼, 1년 전(55건)보다 90.9% 늘었다고 오늘(12일) 밝혔습니다.



올해는 상반기에만 관련 피해구제 신청이 77건 들어와, 지난해 같은 기간(39건)보다 2배 가까이 증가했습니다.



청소기 관련 전체 피해구제 신청 가운데 '로봇 청소기' 관련 사건의 비중도 2022년 20.7%에서 올해 상반기 55%까지 올랐습니다.



2022년~2025년 상반기 소비자원에 접수된 로봇 청소기 관련 피해구제 신청 274건의 사유를 보면, 제품 하자로 인한 피해가 전체의 74.5%(204건)에 달했습니다.



나머지 25.5%는 반품·환불 거부 등 계약이나 거래 관련 피해였습니다.



소비자원은 "센서와 카메라, 모터, 바퀴, 브러시 등 로봇 청소기의 다양한 구성품에서 하자가 발생하고 있는 것으로 보인다"고 설명했습니다.



실제로 소비자원이 제품 하자 내용이 확인된 피해 169건을 분석한 결과, 로봇 청소기가 공간과 사물을 인식하게 해주는 '센서' 기능의 하자가 전체의 24.9%(42건)로 가장 많았습니다.



로봇 청소기가 설정한 경계선을 인식하지 못 하고 한 자리에서만 계속 맴돌거나, 센서에 추락 방지 기능이 있다는 광고와 다르게 현관에서 추락하는 현상이 지속됐다는 등의 피해 구제신청이 접수됐습니다.



이어 '작동 불가·멈춤'이 17.8%(30건), 자동 급수와 먼지통 비움 등 '부가 기능'의 하자가 17.2%(29건)를 차지해 뒤을 이었습니다.



최근엔 물청소 기능이 탑재된 로봇 청소기가 보급되면서, 누수로 인한 피해도 전체의 10.7%(18건)으로 집계됐습니다.



이같은 로봇 청소기 제품 하자로 인한 피해 사건이 업체의 환불, 교환, 수리 등으로 합의된 비율은 전체의 56.5%(113건)에 그쳤습니다.



소비자원은 이에 대해 "사업자가 제품 하자를 인정하지 않거나 소비자의 사용 과실을 주장하는 등 하자 여부와 책임 소재에 대해 당사자 간 의견 차이가 커 합의에 이르기 어렵기 때문"이라고 밝혔습니다.



그러면서 "피해를 예방하기 위해선 제품을 구매할 때 문턱 높이 등 집 구조에 맞는 사양을 선택하고, 센서가 오작동하지 않도록 먼지를 제거하는 등 제품 관리에 주의를 기울여야 한다"고 당부했습니다.



