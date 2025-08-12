서울시, 19일부터 경단녀 지원하는 구직지원금 3차 신청자 모집

서울시는 '2025 서울우먼업 구직지원금' 3차 참여자 신청을 오는 19일부터 다음 달 4일까지 받는다고 밝혔습니다.



'서울우먼업 구직지원금'은 출산·육아 등으로 경력이 단절된 여성과 미취업 여성 등에 3개월 동안 월 최대 30만 원을 지원하는 사업입니다.



3차 신청은 올해 마지막 신청으로 모두 550명을 모집합니다.



서울시 거주 여성 중 만30~49세 미취업 또는 미창업자로, 중위소득 150% 이하여야 합니다. 18세 미만 자녀가 있는 경우에는 가점이 부여됩니다.



주 15시간 단시간 근로자도 신청할 수 있지만, 정부나 지자체의 유사 사업에 참여 중인 경우에는 중복으로 신청할 수 없습니다.



구직지원금 대상자로 선정되면 서울시 여성인력개발기관을 통해 진로상담과 맞춤형 취업 컨설팅, 직업훈련 등의 서비스도 받을 수 있습니다.



이 사업에 대한 자세한 정보는 서울우먼업프로젝트 누리집(swup.seoulwomanup.or.kr)과 카카오톡 채널, 대표전화(☎1660-3040) 등을 통해 확인할 수 있습니다.



