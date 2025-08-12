“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사

동영상 고정 취소

비상계엄 선포 이후 국회의 계엄 해제 표결에 상당수 국민의힘 의원은 참석하지 못했었는데요.



국민의힘 비상의원총회가 국회가 아닌 당사에서 열린 게 원인으로 꼽히고 있습니다.



특검팀은 표결 방해를 의도한 게 아닌지, 국민의힘 의원들을 참고인으로 불러 조사하고 있습니다.



신현욱 기자의 보도입니다.



지난해 비상계엄 선포 직후, 추경호 당시 국민의힘 원내대표는 비상의원총회를 소집하면서 의원들을 '국회'로 불러 모았습니다.



하지만 6분 만에 장소를 '당사'로 바꾸더니, 다시 '국회'로, 또다시 '당사'로, 세 번이나 번복했습니다.



결국 계엄 해제 표결에는 국민의힘 의원 108명 중 18명만 참여했습니다.



특검팀은 추 전 원내대표가 의원들의 표결 참여를 의도적으로 방해한 게 아닌지, 국민의힘 의원들을 참고인 신분으로 조사했습니다.



[김예지/국민의힘 의원 : "중앙당 당사 3층으로 부르시기도 하고 그게 한 몇 번 계속 교차됐어요. 그래서 좀 혼선이 있었던 거 같고."]



특히, 계엄 선포 후 추 전 원내대표와 한덕수 전 국무총리가 7분 넘게 통화한 기록도 확보해 '대통령의 방해 지시'가 있었는지 수사 중입니다.



[조경태/국민의힘 의원 : "추경호 원내대표하고 당시에 그 시점에 통화했던 분들 그리고 텔레그램에 또 적극적으로 당사로 오라고 했던 분들 이런 분들에 대해서는 좀 조사를 해야 될 부분이 있지 않는가."]



윤석열 전 대통령은 내란 우두머리 혐의 재판에 네 번 연속 불출석했습니다.



재판부는 서울구치소가 '사고 우려와 인권 문제 등을 고려해 인치는 곤란하다'는 입장을 전했다고 설명했습니다.



특검팀은 '구인영장을 발부해달라'고 요청했지만, 재판부는 윤 전 대통령 없이 '궐석 재판'을 진행하기로 했습니다.



다만 불출석해서 얻게 될 불이익은 윤 전 대통령이 감수해야 한다고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 신현욱입니다.



