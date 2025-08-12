“사면 핵심은 통합과 민생회복…정치복원 계기 되길”

동영상 고정 취소

대통령실은 이번 사면의 핵심 기조는 국민통합과 민생 회복이라고 강조했습니다.



조국 전 대표 등 정치인들이 대거 포함된 데 대해서는 각계각층 의견을 종합적으로 청취해 결정했다며 정치 복원의 계기가 되길 바란다고 밝혔습니다.



대통령실은 이번 광복절 특사가 비상계엄으로 높아진 사회적 긴장을 낮추고 침체된 경제를 살리기 위한 '민생 회복 사면'이라고 강조했습니다.



그러나 취임 초 사면에 정치인들이 대거 포함된 건 이례적입니다.



이번 사면에 포함된 정치인과 고위공직자는 모두 27명.



이명박, 박근혜, 문재인, 윤석열 전 대통령은 임기 첫해엔 정치인 사면을 하지 않았습니다.



대통령실은 이 대통령이 각계각층의 의견을 경청해 심사숙고한 결과라고 설명했습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "이번 조치가 대화와 화해를 통한 정치 복원의 계기가 되길 바랍니다."]



논란이 됐던 조국 전 대표 사면에 대해선 종교계, 정치권 등의 요청이 있었다고 밝혔습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "굉장히 팽팽한, 다양한 어떤 사회적 요구 속에서 고심의 결과라고 할 수 있을 듯하고요."]



지지층의 요구와 함께 범여권 연대를 통한 국정 동력 확보를 고려했다는 분석이 나옵니다.



대통령실은 또 이화영 전 경기도 부지사 등 이 대통령의 측근 인사가 사면 대상에서 빠졌다는 점도 부각했습니다.



또 조국혁신당을 야당이라고 언급하며, "여와 야로 따진다면 야 측에 해당하는 정치인들이 훨씬 더 많다"고 밝혔습니다.



대통령실은 서민 생계형 사범과 경제인 등에 대해서도 폭넓은 사면과 복권이 이뤄졌다는 점에 주목해 달라고 주문했습니다.



사면에 대한 반대 여론이 지지율에 영향을 미칠 수도 있는데, 이런 점을 고려해 이 대통령은 광복절 국민임명식에서도 통합 메시지를 낼 거로 보입니다.



KBS 뉴스 방준원입니다.



