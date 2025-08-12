한-베트남 정상회담…“2030년까지 교역 1,500억 달러 달성”

동영상 고정 취소

[앵커]



이재명 대통령이 베트남 권력 서열 1위인 또 럼 공산당 서기장과 정상회담을 했습니다.



양 정상은 원전과 신도시 개발 등 경제 협력을 강화하는 내용의 공동성명을 채택했는데, 2030년까지 교역 규모 천 5백억 달러 달성을 위해 노력하기로 했습니다.



손서영 기자의 보도입니다.



[리포트]



3박 4일 일정으로 한국을 찾은 또 럼 공산당 서기장.



새 정부 출범 이후 첫 국빈 방문입니다.



이 대통령과 또 럼 서기장은 정상회담에서 양국의 우호 관계를 재확인하고 경제 분야 협력을 위해 노력하기로 했습니다.



[이재명 대통령 : "베트남은 대한민국에게 매우 중요한 이웃 국가입니다. 무역 측면에서도 그러하고 안보 측면에서도."]



[또 럼/베트남 공산당 서기장 : "변함없이 한국과의 관계를 중시하며 양국 협력이 보다 새롭고 진취적이고 효과적이며 지속가능한 방향으로 나아가 발전하길 희망합니다."]



두 정상은 이어 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명을 채택했습니다.



원전과 고속철도, 신도시 개발 등 대규모 인프라 분야에서 협력을 강화하기로 했습니다.



[이재명 대통령 : "2030년까지 교역 규모 1,500억 달러 목표를 달성하기 위한 노력을 강화하기로 했습니다."]



[또 럼/베트남 공산당 서기장 : "생산망 공동 기반 협력을 촉진하기로 했고 베트남은 한국 기업이 기술 협력과 연계해 베트남에 대한 투자를 확대하는 것을 환영하고."]



국빈 만찬은 청와대 영빈관에서 진행됐습니다.



SK와 현대차, LG, 롯데 등 재계 총수들이 대거 참석했고, 베트남에서 인기 있는 스포츠, 문화계 인사 등도 함께 했습니다.



이에 앞서 김혜경 여사는 또 럼 서기장의 배우자 응오 프엉 리 여사와 국립중앙박물관을 찾아 K-컬처 등을 주제로 친교의 시간을 가졌습니다.



KBS 뉴스 손서영입니다.



