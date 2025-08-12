뉴스광장 1부

‘전대 방해’ 전한길 징계 개시…“죄질 매우 엄중”

입력 2025.08.12 (06:35)

[앵커]

국민의힘이 전당대회 합동연설회에서 소란을 야기한 전한길 씨에 대해 징계 절차에 돌입했습니다.

당 중앙윤리위가 오는 14일 징계 수위를 결정할 방침인데, 전 씨는 오히려 자신이 피해자라며 남은 연설회에도 참석하겠다고 반발했습니다.

김민혁 기자입니다.

[리포트]

["배신자! 배신자! 배신자!"]

지난 8일 열린 국민의힘 합동연설회.

전 한국사 강사 전한길 씨가 자신을 비방한 김근식 후보를 향해 '배신자'라고 구호를 외칩니다.

전당대회 방해 논란에 국민의힘은 전 씨의 향후 전당대회 출입을 금지하고 징계 절차에 들어갔습니다.

당 중앙윤리위는 전 씨에게 소명 자료 제출을 요구하고 오는 14일 회의를 열어 징계 수위를 결정할 예정입니다.

[여상원/국민의힘 중앙윤리위원장 : "자기 마음에 안 들면 배신자라고 소리를 지르는 것은 민주적인 절차를 갖다가 무시한 그런 걸로…."]

당헌·당규상 가장 높은 징계인 제명까지 거론되는 가운데, 지도부는 조속한 결정을 촉구했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "집단적인 야유와 고함을 공공연히 선동했다는 점에서 죄질이 매우 엄중하다고 (판단됩니다)."]

전당대회 선관위도 강한 유감을 표명하고 재발할 경우 엄중 조치할 거라고 경고했습니다.

전 씨는 반발했습니다.

오히려 자신을 비방한 김근식 최고위원 후보를 제재해야 한다며, 징계요구서를 제출했습니다.

[전한길/전 한국사 강사 : "친한파들이 결국은 배신자 소리 듣기 싫으니까, 전한길과 많은 국민의힘 당원들을 분리시키고 나가도록 만들기 위한 의도다…."]

오늘 부산에서 열리는 2차 합동연설회에도 참석하겠다고 했습니다.

전 씨를 옹호하는 목소리도 이어졌습니다.

'반탄파' 최고위원 후보 4명이 전 씨가 참여한 보수 유튜브 토론회에 출연해, 당의 징계 논의를 부당하다고 비판했습니다.

KBS 뉴스 김민혁입니다.

촬영기자:임태호/영상편집:송화인

