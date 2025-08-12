뉴스광장 1부

[뉴스광장 헤드라인]

입력 2025.08.12 (06:38) 수정 2025.08.12 (06:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[출근길 날씨] 오늘 남부 중심 비…내일은 중부에 폭우

[출근길 날씨] 오늘 남부 중심 비…내일은 중부에 폭우
벼랑 끝 석유화학…불꺼진 산단, 기반산업 흔들

벼랑 끝 석유화학…불꺼진 산단, 기반산업 흔들

다음
오늘 김건희 영장심사…첫 대통령 부부 동시 구속 기로

김건희 여사에 대한 구속영장 심사가 오늘 오전 서울중앙지법에서 열립니다. 영장이 발부되면, 전직 대통령 부부가 둘 다 구속되는 사상 첫 사례가 됩니다.

“김 여사가 시계 요청”…‘로봇 개’ 대가성 계약?

김건희 여사가 한 사업가에게 고가의 시계를 요청해 전달받은 정황을 특검이 확인했습니다. 이 사업가가 대가성으로 '로봇개 관련 경호사업' 수의계약을 맺은 정황도 드러났습니다.

조국 부부 등 광복절 특사 확정…여야 반응 엇갈려

광복절 특별사면 대상에 조국 전 대표 부부와 윤미향·최강욱 전 의원 등이 포함됐습니다. 여야 반응은 극명하게 엇갈렸습니다.

“‘미·중 관세 휴전’ 90일 연장…금은 무관세”

트럼프 대통령이 중국에 대한 관세 부과를 90일 더 유예하는 행정명령에 서명했습니다. 금에는 관세를 부과하지 않을 것이라고도 발표했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스광장 헤드라인]
    • 입력 2025-08-12 06:38:10
    • 수정2025-08-12 06:43:44
    뉴스광장 1부
오늘 김건희 영장심사…첫 대통령 부부 동시 구속 기로

김건희 여사에 대한 구속영장 심사가 오늘 오전 서울중앙지법에서 열립니다. 영장이 발부되면, 전직 대통령 부부가 둘 다 구속되는 사상 첫 사례가 됩니다.

“김 여사가 시계 요청”…‘로봇 개’ 대가성 계약?

김건희 여사가 한 사업가에게 고가의 시계를 요청해 전달받은 정황을 특검이 확인했습니다. 이 사업가가 대가성으로 '로봇개 관련 경호사업' 수의계약을 맺은 정황도 드러났습니다.

조국 부부 등 광복절 특사 확정…여야 반응 엇갈려

광복절 특별사면 대상에 조국 전 대표 부부와 윤미향·최강욱 전 의원 등이 포함됐습니다. 여야 반응은 극명하게 엇갈렸습니다.

“‘미·중 관세 휴전’ 90일 연장…금은 무관세”

트럼프 대통령이 중국에 대한 관세 부과를 90일 더 유예하는 행정명령에 서명했습니다. 금에는 관세를 부과하지 않을 것이라고도 발표했습니다.

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나
김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’

트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’
“사면 핵심은 통합과 민생회복<br>…정치복원 계기 되길”

“사면 핵심은 통합과 민생회복…정치복원 계기 되길”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.