오늘 김건희 영장심사…첫 대통령 부부 동시 구속 기로



김건희 여사에 대한 구속영장 심사가 오늘 오전 서울중앙지법에서 열립니다. 영장이 발부되면, 전직 대통령 부부가 둘 다 구속되는 사상 첫 사례가 됩니다.



“김 여사가 시계 요청”…‘로봇 개’ 대가성 계약?



김건희 여사가 한 사업가에게 고가의 시계를 요청해 전달받은 정황을 특검이 확인했습니다. 이 사업가가 대가성으로 '로봇개 관련 경호사업' 수의계약을 맺은 정황도 드러났습니다.



조국 부부 등 광복절 특사 확정…여야 반응 엇갈려



광복절 특별사면 대상에 조국 전 대표 부부와 윤미향·최강욱 전 의원 등이 포함됐습니다. 여야 반응은 극명하게 엇갈렸습니다.



“‘미·중 관세 휴전’ 90일 연장…금은 무관세”



트럼프 대통령이 중국에 대한 관세 부과를 90일 더 유예하는 행정명령에 서명했습니다. 금에는 관세를 부과하지 않을 것이라고도 발표했습니다.



