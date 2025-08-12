[출근길 날씨] 오늘 남부 중심 비…내일은 중부에 폭우

동영상 고정 취소

정체전선의 영향으로 오늘도 남부지방을 중심으로 비가 내리겠습니다.



레이더 화면을 보면, 현재는 제주와 전남, 경남에 비구름이 지나고 있는데요.



전남 고흥과 여수, 완도에는 호우 주의보가 발표됐습니다.



비구름이 차츰 북상하면서 그 밖의 남부지방으로 비가 확대되겠고, 오후에는 충청 지역에도 비가 오겠습니다.



오후부터 밤사이에는 소강상태를 보이는 곳이 있겠습니다.



오늘 하루 예상되는 비의 양은 남부지방에 5~40mm, 충청에는 5~10mm가 되겠습니다.



오늘 수도권과 강원도는 가끔 구름만 지나겠고, 그 밖의 지역은 흐리겠습니다.



아침까지 중부 내륙에는 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠습니다.



현재 기온은 서울이 23.3도, 청주 21.1도, 울산은 20.5도를 가리키고 있습니다.



경기도 파주에 폭염 주의보가 내려진 가운데 오늘 한낮에 서울과 춘천이 33도까지 올라 덥겠고, 남부지방은 비가 내리며 광주 28, 창원이 27도에 머물겠습니다.



바다의 물결은 동해와 남해, 제주 해상에서 최고 3m로 높게 일겠습니다.



당분간 남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.



내일은 전국에 비가 내리겠고, 특히 수도권을 비롯한 중부지방에 강하고 많은 비가 예보돼 대비를 해주셔야겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



정희지 기상캐스터



