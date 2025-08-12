사회

경기 광주 단열재 제조공장서 불…1명 다쳐

입력 2025.08.12 (07:05) 수정 2025.08.12 (07:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(12일) 새벽 0시 반쯤 경기 광주시 곤지암읍의 한 단열재 제조공장에서 불이 났습니다.

이 불로 공장 관계자 1명이 화상을 입었고, 공장 3동 가운데 2동이 모두 불에 탔습니다.

또 인근 업체 기숙사에 있던 직원 등 5명이 스스로 대피해 추가 인명 피해는 없었습니다.

신고를 받고 출동한 소방 당국은 새벽 0시 40분쯤 대응 1단계를 발령했고, 새벽 4시 50분쯤 불을 완전히 껐습니다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기소방재난본부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경기 광주 단열재 제조공장서 불…1명 다쳐
    • 입력 2025-08-12 07:05:07
    • 수정2025-08-12 07:14:15
    사회
오늘(12일) 새벽 0시 반쯤 경기 광주시 곤지암읍의 한 단열재 제조공장에서 불이 났습니다.

이 불로 공장 관계자 1명이 화상을 입었고, 공장 3동 가운데 2동이 모두 불에 탔습니다.

또 인근 업체 기숙사에 있던 직원 등 5명이 스스로 대피해 추가 인명 피해는 없었습니다.

신고를 받고 출동한 소방 당국은 새벽 0시 40분쯤 대응 1단계를 발령했고, 새벽 4시 50분쯤 불을 완전히 껐습니다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기소방재난본부 제공]
이수민
이수민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나
김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’

트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’
“사면 핵심은 통합과 민생회복<br>…정치복원 계기 되길”

“사면 핵심은 통합과 민생회복…정치복원 계기 되길”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.