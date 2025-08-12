연합뉴스

비야레알-바르사 12월 마이애미서 대결…유럽리그 첫 해외 개최

입력 2025.08.12 (07:13)

스페인 프로축구 라리가 경기가 오는 12월 미국에서 개최된다.

스페인축구협회(RFEF)는 11일(이하 현지시간) 이사회를 열고 비야레알과 FC바르셀로나 간의 2025-2026시즌 라리가 17라운드 경기를 오는 12월 20일 미국 플로리다주 마이애미 가든스의 하드록 스타디움에서 개최하는 계획을 승인했다.

스페인축구협회는 "비야레알과 바르셀로나 구단으로부터 미국에서 경기를 치르게 해달라는 요청을 받았다"면서 "이제 국제축구연맹(FIFA) 승인을 받기 위한 후속 절차를 밟고자 유럽축구연맹(UEFA)에 요청서를 제출할 예정"이라고 알렸다.

비야레알-바르셀로나 경기는 12월 21일 비야레알의 홈구장인 에스타디오 데 라 세라미카에서 열릴 예정이었다.

UEFA와 FIFA 승인만 거치면 라리가 사상 처음으로 국외 개최가 성사된다. 영국 방송 BBC는 유럽 리그 경기가 해외에서 열리는 것도 처음이라고 전했다.

최근 이탈리아 슈퍼컵, 스페인 슈퍼컵 등의 경기가 중국, 카타르, 사우디아라비아 등 해외에서 개최됐으나 정규리그 경기의 국외 개최 사례는 없었다.

이탈리아의 AC밀란도 내년 2월 홈구장 산시로 스타디움에서 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 개회식 일정과 맞물려 호주 퍼스에서 코모와 세리에A 경기 개최를 추진하는 것으로 알려졌다.

다만 이 계획은 아직 FIFA, UEFA는 물론 호주축구협회와 아시아축구연맹(AFC)의 승인을 받지 못했다.

현재 FIFA 규정에는 국내 리그 경기를 해외에서 진행하는 것을 허용하지 않는다. 하지만 FIFA는 이 문제를 검토하기 위해 지난해 실무그룹을 구성한 바 있다.

라리가는 지난해 바르셀로나와 아틀레티코 마드리드의 경기를 마이애미에서 개최하려 했으나 시간적 제약으로 뜻을 이루지 못했다.

바르셀로나는 2019년에도 마이애미에서 지로나와 라리가 경기를 치르고 싶어 했으나 스페인축구협회와 선수 노조의 반대로 무산됐다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

