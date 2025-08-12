크리스털 팰리스 UEFA 3부 강등 확정…CAS, 제소 기각

잉글랜드축구협회(FA)컵 우승팀 크리스털 팰리스가 새 시즌에 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그가 아닌 콘퍼런스리그에서 뛰는 것이 확정됐다.



스포츠 관련 분쟁을 중재하는 독립 기구인 스포츠중재재판소(CAS)는 11일(현지시간) 크리스털 팰리스의 제소를 기각했다.



이로써 크리스털 팰리스를 대신해 노팅엄 포리스트가 2025-2026시즌 UEFA 유로파리그에 출전하게 됐다.



크리스털 팰리스는 2024-2025시즌 FA컵에서 창단 120년 만에 처음으로 우승을 차지해 2025-2026시즌 UEFA 클럽대항전 2부 리그 격인 유로파리그(UEL) 출전 자격을 얻었다.



그러나 UEFA 클럽재정관리기구(CFCB)는 '다중 구단 소유 규정'을 위반했다는 이유로 지난달 크리스털 팰리스에 유로파리그가 아닌 한 단계 낮은 3부 리그 격의 UEFA 콘퍼런스리그(UECL)에 참가해야 한다고 결정했다.



UEFA는 미국의 사업가 존 텍스터가 크리스털 팰리스와 올랭피크 리옹(프랑스)의 대주주로, 두 팀이 동시에 같은 대회에 참가하면 이해 충돌 문제가 생긴다고 이 같은 결정의 배경을 설명했다.



텍스터는 6월에 크리스털 팰리스 지분을 매각하기 전까지 구단 지분 43%를 소유하고 있었으며, 리옹의 최대 주주이기도 하다.



이에 UEFA는 두 구단 중 지난 시즌 소속 리그 성적이 더 높은 리옹(리그앙 6위)의 유로파리그 출전을 인정하고, 크리스털 팰리스(프리미어리그 12위)를 콘퍼런스리그로 강등했다.



크리스털 팰리스가 강등되면 지난 시즌 프리미어리그(EPL)에서 7위를 차지한 노팅엄이 유로파리그 출전 자격을 얻는 상황이 됐다.



그러자 크리스털 팰리스는 UEFA, 노팅엄 및 리옹 구단을 상대로 CAS에 제소하고 중재를 요청했다.



크리스털 팰리스는 "텍스터가 구단에 실질적인 영향력을 행사하지 않는다"고 주장했다.



하지만 CAS는 "UEFA의 평가일 당시 텍스터는 두 클럽에 여전히 결정적인 영향력을 행사하고 있었다"면서 "중재위원들은 크리스털 팰리스가 노팅엄과 리옹에 비해 불공정한 대우를 받았다는 주장을 기각했다"고 밝혔다.



크리스털 팰리스는 전날 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 열린 커뮤니티 실드에서 지난 시즌 프리미어리그 챔피언 리버풀과 전·후반 90분 동안 2-2로 비긴 뒤 이어진 승부차기에서 3-2로 이겨 역시 처음으로 대회 트로피를 들어 올렸다.



그러나 하루 만에 UEFA 콘퍼런스리그로의 강등이 확정되면서 잔치 분위기는 오래가지 못했다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!