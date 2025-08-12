뉴스광장

‘영유권 분쟁’ 남중국해서 필리핀 해경선 쫓던 중국 함선끼리 충돌

입력 2025.08.12 (07:22) 수정 2025.08.12 (07:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

펜실베이니아주 철강 공장 폭발…사상자 10여 명

펜실베이니아주 철강 공장 폭발…사상자 10여 명
한-베트남 정상회담…“2030년까지 교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 정상회담…“2030년까지 교역 1,500억 달러 달성”

다음
[앵커]

남중국해에서는 중국이 대부분의 영유권을 주장하면서, 필리핀 등 인근 국가들과의 신경전이 이어지고 있는데요.

어제(11일) 이곳에서 필리핀 함정을 뒤쫓던 중국 해경선이 자국 군함과 충돌하는 사고가 일어났습니다.

정윤섭 특파원이 보도합니다.

[리포트]

필리핀 해경선을 빠른 속도로 뒤쫓는 중국 해경선.

배 뒤쪽으로 바짝 다가오는가 싶더니, 갑자기 나타난 대형 선박에 부딪힙니다.

중국 해경선과 중국 해군 군함이 충돌한 겁니다.

필리핀 군 당국은 중국 해경선이 심하게 파손돼 의료진 지원을 제안하기도 했다고 밝혔습니다.

[필리핀 해안경비대 대원 : "우리 배에 의료진이 타고 있으니 도움이 필요하면 말하십시오. 기꺼이 도와드리겠습니다."]

사고가 난 곳은 남중국해 스카버러 암초, 중국명 황옌다오 인근으로, 양국 간 영유권 분쟁으로 충돌이 잦았던 곳입니다.

필리핀 측은 이날도 중국 함선에서 물대포 공격이 있었다고 주장했습니다.

[제이 타리엘라/필리핀 해안경비대 대변인 : "우리는 중국 측이 해상에서 위험한 기동을 계속하면 결국 사고로 이어질 수 있다고 여러 차례 경고했습니다."]

이번 사고는 특히 최근 마르코스 필리핀 대통령의 타이완 관련 발언을 두고 중국과의 긴장이 고조되고 있던 가운데 발생했습니다.

[페르디난드 마르코스/필리핀 대통령 : "타이완에서 전쟁이 난다면 우리는 끌려들어 갈 것입니다. 발길질을 하고, 비명을 지르며 그 혼란 속으로 끌려들어 갈 것입니다."]

중국은 이런 발언에, 마르코스 대통령이 불장난을 하고 있다며 반발했습니다.

중국은 남중국해 90%의 영유권을 주장하며 주변국과의 충돌도 아랑곳하지 않고 있습니다.

여기에 필리핀이 미국의 대중 견제에 협력하는 모양새를 보이면서, 긴장은 더 높아질 걸로 보입니다.

방콕에서 KBS 뉴스 정윤섭입니다.

영상편집:이웅/자료조사:정지윤

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘영유권 분쟁’ 남중국해서 필리핀 해경선 쫓던 중국 함선끼리 충돌
    • 입력 2025-08-12 07:22:50
    • 수정2025-08-12 07:26:52
    뉴스광장
[앵커]

남중국해에서는 중국이 대부분의 영유권을 주장하면서, 필리핀 등 인근 국가들과의 신경전이 이어지고 있는데요.

어제(11일) 이곳에서 필리핀 함정을 뒤쫓던 중국 해경선이 자국 군함과 충돌하는 사고가 일어났습니다.

정윤섭 특파원이 보도합니다.

[리포트]

필리핀 해경선을 빠른 속도로 뒤쫓는 중국 해경선.

배 뒤쪽으로 바짝 다가오는가 싶더니, 갑자기 나타난 대형 선박에 부딪힙니다.

중국 해경선과 중국 해군 군함이 충돌한 겁니다.

필리핀 군 당국은 중국 해경선이 심하게 파손돼 의료진 지원을 제안하기도 했다고 밝혔습니다.

[필리핀 해안경비대 대원 : "우리 배에 의료진이 타고 있으니 도움이 필요하면 말하십시오. 기꺼이 도와드리겠습니다."]

사고가 난 곳은 남중국해 스카버러 암초, 중국명 황옌다오 인근으로, 양국 간 영유권 분쟁으로 충돌이 잦았던 곳입니다.

필리핀 측은 이날도 중국 함선에서 물대포 공격이 있었다고 주장했습니다.

[제이 타리엘라/필리핀 해안경비대 대변인 : "우리는 중국 측이 해상에서 위험한 기동을 계속하면 결국 사고로 이어질 수 있다고 여러 차례 경고했습니다."]

이번 사고는 특히 최근 마르코스 필리핀 대통령의 타이완 관련 발언을 두고 중국과의 긴장이 고조되고 있던 가운데 발생했습니다.

[페르디난드 마르코스/필리핀 대통령 : "타이완에서 전쟁이 난다면 우리는 끌려들어 갈 것입니다. 발길질을 하고, 비명을 지르며 그 혼란 속으로 끌려들어 갈 것입니다."]

중국은 이런 발언에, 마르코스 대통령이 불장난을 하고 있다며 반발했습니다.

중국은 남중국해 90%의 영유권을 주장하며 주변국과의 충돌도 아랑곳하지 않고 있습니다.

여기에 필리핀이 미국의 대중 견제에 협력하는 모양새를 보이면서, 긴장은 더 높아질 걸로 보입니다.

방콕에서 KBS 뉴스 정윤섭입니다.

영상편집:이웅/자료조사:정지윤
정윤섭
정윤섭 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나
김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’

트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’
“사면 핵심은 통합과 민생회복<br>…정치복원 계기 되길”

“사면 핵심은 통합과 민생회복…정치복원 계기 되길”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.