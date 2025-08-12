중부 덥고 남부엔 비…내일은 수도권 등에 많은 비

오늘 중부 지방은 가끔 구름이 지나겠고 충청과 남부 지방에는 비가 오겠습니다.



오전에 남해안과 제주 산지를 중심으로 집중호우를 뿌린 비구름은 오후에는 충청권으로까지 올라오겠습니다.



오늘 하루 전남 남해안에 많게는 80mm 이상, 경남 남해안은 최대 60mm 이상, 제주 20, 충청도는 10mm까지 비가 내리겠습니다.



비가 오지 않는 중부 지방은 낮 기온이 제법 올라 서울과 춘천 33도를 기록하겠고, 남부 지방은 광주 28, 창원 27도 등으로 비교적 선선하겠습니다.



바다의 물결은 오늘 동해와 남해, 제주 해상에서 최고 3m로 높게 일겠습니다.



당분간 남쪽 해안에는 계속해서 높은 너울이 밀려올 때가 있겠습니다.



내일은 전국에 걸쳐 비 소식이 있겠고, 특히 수도권을 비롯한 중부 지방에 많은 비가 내리겠습니다.



