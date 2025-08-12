뉴스광장(부산)

건널목 돌진 시내버스…'제동장치' 작동했나?

입력 2025.08.12 (07:36) 수정 2025.08.12 (09:32)

[뉴스광장 부산 오프닝]

"공공기관 이전 준비 중"…50조 투자 목표

[앵커]

지난 10일 시내버스가 건널목으로 돌진해 60대 보행자 2명이 숨지는 사고가 있었는데요.

버스 기사는 제동장치가 작동하지 않았다고 진술했지만, 사고 직후 제동장치 작동을 알리는 후미등은 켜진 것으로 나타났습니다.

보도에 서정윤 기자입니다.

[리포트]

유동 인구가 많은 건널목.

시내버스가 멈추지 않고 돌진합니다.

시내버스가 보행자와 오토바이를 덮쳐 2명이 숨지고, 2명이 다쳤습니다.

[목격자 : "어디를 부딪쳐서 난 것처럼 (소리가) 한 몇 번 들리다가 꽝 났거든요. 그 소리가 너무너무 컸어요."]

그런데 경찰이 CCTV 등을 확인한 결과 제동할 때 들어오는 버스 후미등 일부가 작동했습니다.

제동장치 고장을 주장하는 운전기사 진술과 엇갈리는 부분입니다.

경찰은 "버스가 멈췄을 때 제동장치 후미등이 들어왔다"며 "다만, 차에 전자장치가 많아 순간 장애인지는 알 수가 없다"고 설명했습니다.

2017년 12월에 등록된 해당 시내버스는 50만km를 주행했는데, 지난해 12월 정기 점검에서 제동장치 관련 결함은 없었습니다.

시내버스 업체의 버스 운행 전 점검에서도 별다른 문제는 나타나지 않았습니다.

버스 제동장치는 승용차처럼 유압식이 아닌, 공기 압력으로 작동하는 방식.

제동 과정에 문제가 있었을 가능성이 제기됩니다.

[한승민/대림대 미래자동차학부 겸임교수 : "(버스 제동장치는) 퀵 브레이크라고 해서 더블로(두 차례에 걸쳐) 따닥따닥 이렇게 밟거든요. 그렇게 하면 압력이 높아져요. 사고가 날 당시에는 사람이 급한 마음에 브레이크 페달을 한 번에 세게 밟게 돼요."]

경찰은 사고가 난 버스를 국립과학수사연구원에 맡겨 검증을 의뢰한 데 이어 버스 점검 일지를 확인하는 등 조사를 확대하고 있습니다.

KBS 뉴스 서정윤입니다.

촬영기자:이한범/영상편집:곽나영/그래픽:조양성

