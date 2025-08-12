뉴스광장

[출근길 날씨] 오늘 남부 중심 비…내일은 중부에 폭우

입력 2025.08.12 (07:47) 수정 2025.08.12 (07:51)

[뉴스광장 영상] 제주 물영아리오름

[뉴스광장 영상] 제주 물영아리오름
정체전선이 북상하면서 현재 붉은색의 강한 비구름이 남해안을 지나고 있습니다.

일부 전남 남해안에 호우 특보가 발표된 가운데, 시간당 10~30mm의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있습니다.

점차 그 밖의 남부지방으로도 비가 확대되겠고, 오후에는 충청 지역에도 비가 오겠습니다.

오늘 하루 광주와 전남에 20~60, 전남 남해안에는 최대 80mm 이상의 비가 내리겠고, 경남 남해안에도 최대 60mm 이상의 비가 오겠습니다.

오늘 수도권과 강원도는 가끔 구름만 지나겠습니다.

아침까지 중부 내륙에는 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠습니다.

현재 기온은 서울이 23.5도, 진주는 18.6도를 가리키고 있습니다.

경기도 파주에 폭염 주의보가 내려진 가운데 오늘 한낮에 서울과 춘천이 33도까지 올라 덥겠고, 남부지방은 비가 내리며 광주 28, 창원이 27도에 머물겠습니다.

바다의 물결은 동해와 남해, 제주 해상에서 최고 3m로 높게 일겠습니다.

당분간 남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.

내일은 전국에 비가 내리겠고, 특히 수도권을 비롯한 중부지방에 강하고 많은 비가 예보돼있습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

정희지 기상캐스터/그래픽:남현서

  • [출근길 날씨] 오늘 남부 중심 비…내일은 중부에 폭우
    • 입력 2025-08-12 07:47:17
    • 수정2025-08-12 07:51:24
    뉴스광장
정희지
정희지 기상캐스터

청소년보호책임자 : 정철웅
등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

