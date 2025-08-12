만취 운항 숨기려다 동선 추적에 덜미 ‘징역형’

동영상 고정 취소

제주지방법원 제2형사부는 해상교통안전법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 50대 선장에게 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했습니다.



이 선장은 지난해 10월 중순, 제주시 한림항 인근 해상에서 음주 상태로 20톤급 근해유자망 어선을 운항한 혐의를 받습니다.



적발 당시 선장의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치였는데, 이 선장은 선박 운항 후 맥주를 마신 것이라고 둘러댔지만 동선 확인 결과 거짓으로 드러났습니다.



