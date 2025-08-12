“한 차례 나포 이유로 어업허가 취소 부당”

동영상 고정 취소

일본 배타적 경제수역에서 조업하다 나포됐다는 이유만으로 어업허가를 취소할 수 없다는 법원의 판단이 나왔습니다.



제주지방법원 제1행정부는 최근 한 어민이 제주도를 상대로 제기한 관련 소송에서 원고 승소 판결했습니다.



이 어민은 2023년 12월 일본 배타적 경제수역에서 갈치를 잡다 나포됐다는 이유로 이듬해 8월 제주도로부터 어업허가 취소 처분을 받았습니다.



재판부는 일본과의 어업협정 장기간 결렬 등 나포 경위와 적법성, 위반 정도 등을 고려하지 않고 한 차례 위반으로 허가를 취소하는 것은 공익보다 어업권자의 재산권 침해가 더 클 수 있다고 판시했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!