“한 차례 나포 이유로 어업허가 취소 부당”

입력 2025.08.12 (07:50) 수정 2025.08.12 (10:11)

일본 배타적 경제수역에서 조업하다 나포됐다는 이유만으로 어업허가를 취소할 수 없다는 법원의 판단이 나왔습니다.

제주지방법원 제1행정부는 최근 한 어민이 제주도를 상대로 제기한 관련 소송에서 원고 승소 판결했습니다.

이 어민은 2023년 12월 일본 배타적 경제수역에서 갈치를 잡다 나포됐다는 이유로 이듬해 8월 제주도로부터 어업허가 취소 처분을 받았습니다.

재판부는 일본과의 어업협정 장기간 결렬 등 나포 경위와 적법성, 위반 정도 등을 고려하지 않고 한 차례 위반으로 허가를 취소하는 것은 공익보다 어업권자의 재산권 침해가 더 클 수 있다고 판시했습니다.

