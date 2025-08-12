노지 감귤 피해 볼록총채벌레 2배 이상 급증

동영상 고정 취소

최근 노지 감귤밭에서 과실에 피해를 주는 볼록총채벌레 발생이 급증하고 있습니다.



제주도 농업기술원은 지난달 중하순 끈끈이 트랩에 잡힌 볼록총채벌레 평균 개체수가 지난해보다 2배 이상 높은 6.75마리로 나타났다고 밝혔습니다.



농업기술원은 비 내리는 날이 적고 기온이 높아 해충 발생이 늘고 있고, 일부 과수원만 방제하면 인근으로 확산할 수 있다며 지역단위 공동방제를 부탁했습니다.



