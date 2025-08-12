울주군, 노사 상생 기업에 최대 700만 원 지원
울산 울주군이 최저임금 준수와 근로계약서 작성 등 노사 상생을 실천하는 우수 기업 3곳을 선정해 최대 700만 원을 지원합니다.
지원 대상은 본사나 제조시설을 울주군에 둔 2년 이상의 중소기업으로, 오는 22일까지 울주군청을 방문해 신청하면 됩니다.
지원금은 직원 건강관리와 노동환경 개선 등에 사용할 수 있습니다.
