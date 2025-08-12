포용적 지원?…전북은행 ‘이자 폭리’ 해명 황당

동영상 고정 취소

[앵커]



예금 이자는 적게 주고 대출 이자는 많이 받는 전북은행 행태에 비판이 이어지고 있습니다.



해명을 들어보면, 이해되지 않는 부분이 많은데요.



안태성 기자가 보도합니다.



[리포트]



전국 최고 수준의 예대 금리차로 '이자 장사'가 도를 넘는다는 비판에, 전북은행이 내놓은 해명은 이랬습니다.



"다른 은행을 이용하기 어려운 중·저 신용자들의 대출 비중이 크다 보니, 높은 가산 금리가 붙어 예대 금리차가 벌어질 수밖에 없다."



오히려 금융 취약계층을 배려해 온 반증이라며, '포용적 금융 지원'이란 말로 포장까지 합니다.



지난 6월 신규 대출 기준, 은행들이 공시한 신용점수별 가계대출 금리를 살펴봤습니다.



전북은행의 가계대출 금리는 신용점수 9개 모든 구간에 걸쳐 다른 은행들보다 월등히 높습니다.



시중은행과 지방은행 통틀어 최고 수준으로, 신용점수 최고 구간인 9백 점대 대출 금리는 7, 8%에 육박합니다.



예대 금리차가 큰 게 저신용자 대출 지원 때문이라는 설명이 도무지 납득이 가질 않습니다.



고신용자의 경우 다른 은행보다 훨씬 비싼 이자를 부담하면서까지 굳이 전북은행을 이용해야 할 이유는 없어 보입니다.



금리 구간별 가계대출 취급 비중을 보면, 전북은행이 누구를 주 고객으로 삼고 있는 지도 알 수 있는데, 중·저 신용자들을 대상으로 높은 이자 이익을 얻는 구조입니다.



전북은행이 공시한 지난해 당기순이익은 천8백억 원, 이자로만 6천2백억 원이 넘는 이익을 냈습니다.



뭐가 포용적이라는 건지, 이해가 되지 않습니다.



[김성수/전북도의원 : "포용적 대출이 아닌, 오히려 그런(중·저신용자) 시장을 타겟(표적)으로 해서 고금리 정책을 펴고 있는 모양새라고 할 수 있기 때문에 전북은행의 그런 해명들이 설득력이 좀 없다고 봐야겠죠."]



전북은행은 또 예대 금리차가 다른 은행과 별 차이가 없다는 취지로 취재진에 해명 자료를 내면서 수치를 임의로 가공한 사실이 드러나기도 했습니다.



KBS 뉴스 안태성입니다.



촬영기자:이주노



