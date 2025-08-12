[전북의 창] 군산시, 여성 청소년에 여성 용품 지원

동영상 고정 취소

[앵커]



군산시가 취약계층 여성 청소년들에게 여성 용품을 지원합니다.



올림픽 유치를 염원하는 인공지능 활용 대회가 남원에서 열리고 있습니다.



전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.



[리포트]



군산시가 경제적 어려움을 겪는 여성 청소년들을 대상으로 여성 용품을 지원합니다.



대상은 기초생활보장수급자와 차상위계층, 한부모가족 가구의 9살부터 24살 사이 여성으로, 여성 용품을 구매할 수 있는 바우처를 매달 만4천 원씩 지급합니다.



신청은 '복지로' 웹사이트와 읍·면·동 주민센터에서 가능합니다.



[채은영/군산시 여성가족청소년과장 : "생리 용품은 청소년의 건강권과 인권에 직결되는 기본적인 권리인데요."]



과학기술정보통신부가 주관하는 'AI와 메타버스로 그리는 올림픽 도시 전북' 설계·구현 대회가 남원에서 열리고 있습니다.



이번 대회에는 전북지역 초등학교 5학년부터 고등학생까지 150명이 참가해 인공지능 도구와 메타버스 플랫폼으로 창의적인 올림픽 도시를 설계하고 표현합니다.



우수 아이디어는 대학과 연계해 연구하고 실제 적용 가능성도 검토하게 됩니다.



[이성호/남원시 부시장 : "이번 대회를 통해서 소프트웨어 개발 능력을 키우고 미래형 인재로 성장하는 계기가 되길 기대합니다."]



고창문화도시센터가 판소리와 식문화를 함께 배울 수 있는 문화·예술 교육 참여자를 모집합니다.



대상은 초등학교 1학년에서 3학년 학생들로, 오는 17일까지 웹사이트를 통해 선착순 접수합니다.



선발되면 판소리 춘향가를 배우며 역할극과 전통 다과 만들기 등을 체험합니다.



KBS 뉴스 이지현입니다.



영상편집:한상근



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!