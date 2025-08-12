새만금 신항 2개 선석 부두 운영사 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

군산지방해양수산청이 새만금 신항 두 개 선석의 부두 운영사를 모집합니다.



운영 대상은 새만금 신항 잡화 부두와 잡화·크루즈 부두로 내년 6월 준공 이후부터 운영할 수 있습니다.



다음 달 25일까지 접수하며, 선정되면 5년 임대 계약을 체결합니다.



