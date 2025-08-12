새만금 신항 2개 선석 부두 운영사 모집
입력 2025.08.12 (08:21) 수정 2025.08.12 (09:57)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
군산지방해양수산청이 새만금 신항 두 개 선석의 부두 운영사를 모집합니다.
운영 대상은 새만금 신항 잡화 부두와 잡화·크루즈 부두로 내년 6월 준공 이후부터 운영할 수 있습니다.
다음 달 25일까지 접수하며, 선정되면 5년 임대 계약을 체결합니다.
운영 대상은 새만금 신항 잡화 부두와 잡화·크루즈 부두로 내년 6월 준공 이후부터 운영할 수 있습니다.
다음 달 25일까지 접수하며, 선정되면 5년 임대 계약을 체결합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 새만금 신항 2개 선석 부두 운영사 모집
-
- 입력 2025-08-12 08:21:09
- 수정2025-08-12 09:57:26
군산지방해양수산청이 새만금 신항 두 개 선석의 부두 운영사를 모집합니다.
운영 대상은 새만금 신항 잡화 부두와 잡화·크루즈 부두로 내년 6월 준공 이후부터 운영할 수 있습니다.
다음 달 25일까지 접수하며, 선정되면 5년 임대 계약을 체결합니다.
운영 대상은 새만금 신항 잡화 부두와 잡화·크루즈 부두로 내년 6월 준공 이후부터 운영할 수 있습니다.
다음 달 25일까지 접수하며, 선정되면 5년 임대 계약을 체결합니다.
-
-
이지현 기자 idl@kbs.co.kr이지현 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.