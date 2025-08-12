전주시 “민생회복 소비쿠폰 지급률 96.1%”
입력 2025.08.12 (08:21) 수정 2025.08.12 (09:57)
전주시민을 대상으로 한 민생지원금인 민생회복 소비쿠폰이 순조롭게 지급되고 있습니다.
전주시가 지난 10일까지 소비쿠폰 지급 현황을 파악한 결과, 시민 62만여 명 가운데 60만여 명, 전체 대상의 96.1%가 지급받았습니다.
지급 유형별로는 신용카드가 66.5%로 가장 많고, 전주사랑상품권, 선불카드가 뒤를 이었습니다.
