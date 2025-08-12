전주비빔밥축제 음식부스 참여 업소 모집
입력 2025.08.12 (08:23) 수정 2025.08.12 (09:58)
전주시는 오는 시월(10월) 열리는 '2025 전주비빔밥축제'에서 16개 음식부스에 참여할 업소를 모집합니다.
신청 대상은 전주에서 일반음식점이나 휴게음식점을 운영 중인 업소로, 비빔 관련 메뉴와 5천 원 미만 메뉴 한가지를 포함해야 합니다.
참여 희망자는 오는 29일까지 국제문화교류진흥원에 전자우편으로 신청하면 됩니다.
전주시는 오는 시월(10월) 열리는 '2025 전주비빔밥축제'에서 16개 음식부스에 참여할 업소를 모집합니다.
신청 대상은 전주에서 일반음식점이나 휴게음식점을 운영 중인 업소로, 비빔 관련 메뉴와 5천 원 미만 메뉴 한가지를 포함해야 합니다.
참여 희망자는 오는 29일까지 국제문화교류진흥원에 전자우편으로 신청하면 됩니다.
