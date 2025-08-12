‘전주 올림픽 유치 응원’ SNS 경품 행사

동영상 고정 취소

전북도는 하계올림픽 유치 열기를 끌어올리기 위해 이달 말까지 사회관계망 서비스 참여 행사를 진행합니다.



산책이나 체조 등 두 명 이상 함께 운동하는 모습을 사진이나 영상으로 촬영해 '전주 올림픽 유치 응원' 등 해시태그를 달아 개인 계정에 올린 뒤 캡처 화면을 구글 폼에 첨부하면, 추첨을 거쳐 백여 명에게 경품을 줍니다.



이번 행사는 '렛츠무브(Let's Move)'와 연계한 이벤트입니다.



