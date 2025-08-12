신고 없이 수상레저 기구 20km 운전한 2명 적발

동영상 고정 취소

부산 해양경찰서는 신고 없이 수상레저기구를 운전한 혐의로 2명을 잇따라 적발했습니다.



적발된 20대 남성은 지난 10일 오후 화명 계류장에서 수상 오토바이를 타고 다대포해수욕장까지, 40대 남성은 지난 9일 삼락 계류장에서 모터보트를 타고 가덕도까지 각각 운전한 혐의를 받고 있습니다.



수상레저안전법상 18km 이상 수상레저 활동을 하려면 해경 등에 신고해야 합니다.



