부산진해경제구역청, 전략 산업 활성화 지원

입력 2025.08.12 (08:32) 수정 2025.08.12 (09:33)

부산진해경제자유구역청이 전략 품목 기반 산업을 활성화하기 위해 신규 사업화를 돕습니다.

경제구역청은 커피콩과 수소에너지 등 5대 전략 품목을 활용해 신규 사업 진출을 계획하는 부산·경남 중소기업을 대상으로 기업당 500만 원 상당의 상담과 전문가 일대일 자문을 지원합니다.

또 기업의 전략이 정책 과제나 국비 사업으로 확장할 수 있게 후속 지원 체계를 마련할 예정입니다.

이이슬 기자

