김값 폭등…20년 만에 마른김 비축 추진
입력 2025.08.12 (08:32) 수정 2025.08.12 (09:33)
김값 폭등에 따라 해양수산부가 20년 만에 마른김 비축을 추진합니다.
해수부는 기획재정부와 협의를 통해 '마른김 비축 제도' 도입을 검토하고 있다고 밝혔습니다.
이는 최근 마른김의 가격이 평년보다 41%가량 오르는 등 1년 넘게 강세가 이어지고 있는 데 따른 것입니다.
마른김 비축은 가격 폭락과 품질 저하 등을 이유로 2006년 이후 중단됐습니다.
- 입력 2025-08-12 08:32:28
- 수정2025-08-12 09:33:20
강지아 기자 jia@kbs.co.kr
