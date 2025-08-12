김값 폭등…20년 만에 마른김 비축 추진

동영상 고정 취소

김값 폭등에 따라 해양수산부가 20년 만에 마른김 비축을 추진합니다.



해수부는 기획재정부와 협의를 통해 '마른김 비축 제도' 도입을 검토하고 있다고 밝혔습니다.



이는 최근 마른김의 가격이 평년보다 41%가량 오르는 등 1년 넘게 강세가 이어지고 있는 데 따른 것입니다.



마른김 비축은 가격 폭락과 품질 저하 등을 이유로 2006년 이후 중단됐습니다.



