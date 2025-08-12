배우 수현, 부산국제영화제 폐막식 사회자 선정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산국제영화제 폐막식 사회자로 배우 수현 씨가 선정됐습니다.



부산국제영화제 사무국은 배우 이병헌 씨를 개막식 사회자로 선정한 데 이어, 배우 수현 씨를 폐막식 단독 사회자로 선정했다고 밝혔습니다.



2006년 연기 활동을 시작한 수현은 한국 배우 최초로 마블 영화, '어벤져스: 에이지 오브 울트론'에 출연해 할리우드에 진출했습니다.



