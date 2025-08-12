부산관광공사, 서울서 부산 홍보…4천 명 참여

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산관광공사가 서울에서 '부산 관광'을 홍보하며 관광객 유치에 나섰습니다.



부산관광공사는 서울 광화문 광장에 마련한 전시 공간에서 4천여 명이 참석한 가운데 복합문화축제 '페스티벌 시월'과 11월에 개최할 부산불꽃축제 등 부산 주요 행사 프로그램을 소개했습니다.



또 다양한 경품 행사를 통해 호텔 숙박권과 요트 탑승권 등을 제공했습니다.



