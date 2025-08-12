에어부산, 여행자 보험 간편 가입 서비스 시행

동영상 고정 취소

에어부산이 이달부터 항공권 예약과 여행자 보험 가입을 동시에 할 수 있는 간편 서비스를 시행합니다.



지금까지 항공권 결제 이후 여행자 보험을 별도로 가입해야 했지만 이제는 항공권 예약 단계에서 함께 가입할 수 있습니다.



여행자 보험은 실손의료비와 휴대품 손해 등을 보장하며 상세 특약에 따라 종류를 고를 수 있습니다.



