에어부산, 여행자 보험 간편 가입 서비스 시행
입력 2025.08.12 (08:34) 수정 2025.08.12 (09:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
에어부산이 이달부터 항공권 예약과 여행자 보험 가입을 동시에 할 수 있는 간편 서비스를 시행합니다.
지금까지 항공권 결제 이후 여행자 보험을 별도로 가입해야 했지만 이제는 항공권 예약 단계에서 함께 가입할 수 있습니다.
여행자 보험은 실손의료비와 휴대품 손해 등을 보장하며 상세 특약에 따라 종류를 고를 수 있습니다.
지금까지 항공권 결제 이후 여행자 보험을 별도로 가입해야 했지만 이제는 항공권 예약 단계에서 함께 가입할 수 있습니다.
여행자 보험은 실손의료비와 휴대품 손해 등을 보장하며 상세 특약에 따라 종류를 고를 수 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 에어부산, 여행자 보험 간편 가입 서비스 시행
-
- 입력 2025-08-12 08:34:11
- 수정2025-08-12 09:34:24
에어부산이 이달부터 항공권 예약과 여행자 보험 가입을 동시에 할 수 있는 간편 서비스를 시행합니다.
지금까지 항공권 결제 이후 여행자 보험을 별도로 가입해야 했지만 이제는 항공권 예약 단계에서 함께 가입할 수 있습니다.
여행자 보험은 실손의료비와 휴대품 손해 등을 보장하며 상세 특약에 따라 종류를 고를 수 있습니다.
지금까지 항공권 결제 이후 여행자 보험을 별도로 가입해야 했지만 이제는 항공권 예약 단계에서 함께 가입할 수 있습니다.
여행자 보험은 실손의료비와 휴대품 손해 등을 보장하며 상세 특약에 따라 종류를 고를 수 있습니다.
-
-
이이슬 기자 eslee31@kbs.co.kr이이슬 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.