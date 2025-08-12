한국남부발전, 취약 아동 가정에 안전 장비 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

최근 부산에서 잇따른 주택 화재 사망 사고와 관련해, 한국남부발전이 노후 주택에 사는 취약 아동 가정을 지원합니다.



한국남부발전은 부산의 노후 주택과 아파트에 거주하는 아동 420명을 선정해 단독 경보형 감지기와 고용량 누전 차단 장치 등 안전 장비를 보급합니다.



