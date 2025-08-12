뉴스광장(대구)

“일제 강제동원 현장을 가다”…대구서 광복 80주년 사진전

입력 2025.08.12 (08:53) 수정 2025.08.12 (09:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

일가족 3명 숨진 아파트 화재…“외부 침입 흔적 없어”

일가족 3명 숨진 아파트 화재…“외부 침입 흔적 없어”
대구 복현동 아파트서 불…원인 조사 중

대구 복현동 아파트서 불…원인 조사 중

다음
[앵커]

광복 80주년을 맞아, 일제강점기 조선인 강제 동원의 역사를 담은 사진전이 대구에서 개막했습니다.

그동안 잘 알려지지 않았던 일본 본토의 강제 동원 현장들도 공개돼 관심을 끌고 있습니다.

권기준 기자가 소개합니다.

[리포트]

최근 갱도가 발견된 야마구치현 조세이 해저 탄광.

지난해 유네스코 세계문화유산에 등재돼 논란을 빚은 니가타현 사도광산.

일제가 우리 동포를 강제로 끌고 가 노역을 시킨 현장들입니다.

지역 사진작가들로 구성된 사진기록연구소가 지난해 일본 전역의 조선인 강제동원 현장 60여 곳을 누벼 담아냈습니다.

[장용근/사진기록연구소장 : "100년 이상 지난 일들이기 때문에 가서 어떤 흔적이나 증거들을 찾을 수 있을까 그런 고민들을 많이 했습니다. 그럼에도 불구하고 이런 장소는 아직까지 남아있고 우리가 반드시 기억해야 할 장소이기 때문에…."]

공개된 작품은 70여 점.

특히 기후현 노다 터널, 효고현 아마루베 철교 등 그동안 국내에 거의 알려지지 않았던 현장들도 카메라에 담았습니다.

일제 강제 동원이 1937년 중일전쟁이 일어나기 훨씬 전인 1901년부터 시작됐고, 고된 노역 끝에 숨진 수많은 조선인이 아직 그곳에 묻혀 있음을 드러냅니다.

[박민우/사진기록연구소 소속 작가 : "사진가로서 하나하나 찾아다니면서 기록으로 남기고 많은 사람들이 아픈 역사이긴 하지만 한 번 더 기억해 줬으면 좋겠다는 생각으로 작업했습니다."]

광복 80주년을 기념해 기획된 이번 전시는 오는 24일까지 계명대 대명캠퍼스 극재미술관에서 무료로 공개됩니다.

KBS 뉴스 권기준입니다.

촬영기자:최동희

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “일제 강제동원 현장을 가다”…대구서 광복 80주년 사진전
    • 입력 2025-08-12 08:53:36
    • 수정2025-08-12 09:44:31
    뉴스광장(대구)
[앵커]

광복 80주년을 맞아, 일제강점기 조선인 강제 동원의 역사를 담은 사진전이 대구에서 개막했습니다.

그동안 잘 알려지지 않았던 일본 본토의 강제 동원 현장들도 공개돼 관심을 끌고 있습니다.

권기준 기자가 소개합니다.

[리포트]

최근 갱도가 발견된 야마구치현 조세이 해저 탄광.

지난해 유네스코 세계문화유산에 등재돼 논란을 빚은 니가타현 사도광산.

일제가 우리 동포를 강제로 끌고 가 노역을 시킨 현장들입니다.

지역 사진작가들로 구성된 사진기록연구소가 지난해 일본 전역의 조선인 강제동원 현장 60여 곳을 누벼 담아냈습니다.

[장용근/사진기록연구소장 : "100년 이상 지난 일들이기 때문에 가서 어떤 흔적이나 증거들을 찾을 수 있을까 그런 고민들을 많이 했습니다. 그럼에도 불구하고 이런 장소는 아직까지 남아있고 우리가 반드시 기억해야 할 장소이기 때문에…."]

공개된 작품은 70여 점.

특히 기후현 노다 터널, 효고현 아마루베 철교 등 그동안 국내에 거의 알려지지 않았던 현장들도 카메라에 담았습니다.

일제 강제 동원이 1937년 중일전쟁이 일어나기 훨씬 전인 1901년부터 시작됐고, 고된 노역 끝에 숨진 수많은 조선인이 아직 그곳에 묻혀 있음을 드러냅니다.

[박민우/사진기록연구소 소속 작가 : "사진가로서 하나하나 찾아다니면서 기록으로 남기고 많은 사람들이 아픈 역사이긴 하지만 한 번 더 기억해 줬으면 좋겠다는 생각으로 작업했습니다."]

광복 80주년을 기념해 기획된 이번 전시는 오는 24일까지 계명대 대명캠퍼스 극재미술관에서 무료로 공개됩니다.

KBS 뉴스 권기준입니다.

촬영기자:최동희
권기준
권기준 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 대통령실 “이 대통령, 트럼프 초청으로 방미…<br>25일 한미 정상회담”

[속보] 대통령실 “이 대통령, 트럼프 초청으로 방미…25일 한미 정상회담”
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색
트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’

트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.