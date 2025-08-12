대구시 주요 정보 시스템 15일~16일 중단
입력 2025.08.12 (08:55) 수정 2025.08.12 (09:44)
대구시 통합전산센터 전기시설 개선 공사로 주요 정보 시스템이 일시 중단됩니다.
중단 대상은 대구시와 동구, 서구 홈페이지, 대구 통합도서관 서비스 등 10개로, 오는 15일 오후 2시부터 24시간 동안 이용할 수 없습니다.
이번 공사는 대구시와 구·군, 산하 공공기관의 정보시스템과 IT 장비가 입주한 통합전산센터의 노후 전기설비를 교체, 보강하기 위해 진행됩니다.
