대구 수련병원 전공의 모집…“복귀 규모 관심”

의대생에 이어 사직 전공의들도 복귀 움직임을 보이는 가운데 대구 수련병원들이 올 하반기 전공의 모집을 시작했습니다.



모집인원은 경북대와 칠곡경북대병원이 441명, 계명대 동산의료원 230여 명, 대구가톨릭대병원 150명 등으로 현재 병원에서 수련 중인 전공의 숫자의 5배에 이릅니다.



전공의 수련과정은 다음 달 1일 시작되는 가운데, 모집이 원활할 경우 상급병원 의료 정상화에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.



