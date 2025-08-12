뉴스광장(대구)

경북대, 국립대 육성 사업 평가 ‘최우수’

입력 2025.08.12 (08:56) 수정 2025.08.12 (09:45)

경북대학교가 교육부의 국립대 육성사업 성과 평가에서 최우수 등급을 받았습니다.

경북대는 계열 구분 없는 통합모집과 전공자율선택제 등 유연한 학사제도와 학생 취업역량 강화 프로그램 등에서 좋은 점수를 받아 인센티브 273억 원을 확보했습니다.

2023년 이후의 교육혁신 성과를 검토한 이번 평가에서, 경북대는 국립대 가운데 가장 많은 인센티브를 받았습니다.

  • 경북대, 국립대 육성 사업 평가 ‘최우수’
    • 입력 2025-08-12 08:56:32
    • 수정2025-08-12 09:45:28
    뉴스광장(대구)
이종영
이종영 기자

