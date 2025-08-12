경북대, 국립대 육성 사업 평가 ‘최우수’
입력 2025.08.12 (08:56)
경북대학교가 교육부의 국립대 육성사업 성과 평가에서 최우수 등급을 받았습니다.
경북대는 계열 구분 없는 통합모집과 전공자율선택제 등 유연한 학사제도와 학생 취업역량 강화 프로그램 등에서 좋은 점수를 받아 인센티브 273억 원을 확보했습니다.
2023년 이후의 교육혁신 성과를 검토한 이번 평가에서, 경북대는 국립대 가운데 가장 많은 인센티브를 받았습니다.
경북대는 계열 구분 없는 통합모집과 전공자율선택제 등 유연한 학사제도와 학생 취업역량 강화 프로그램 등에서 좋은 점수를 받아 인센티브 273억 원을 확보했습니다.
2023년 이후의 교육혁신 성과를 검토한 이번 평가에서, 경북대는 국립대 가운데 가장 많은 인센티브를 받았습니다.
