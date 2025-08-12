경북대, 국립대 육성 사업 평가 ‘최우수’

동영상 고정 취소

경북대학교가 교육부의 국립대 육성사업 성과 평가에서 최우수 등급을 받았습니다.



경북대는 계열 구분 없는 통합모집과 전공자율선택제 등 유연한 학사제도와 학생 취업역량 강화 프로그램 등에서 좋은 점수를 받아 인센티브 273억 원을 확보했습니다.



2023년 이후의 교육혁신 성과를 검토한 이번 평가에서, 경북대는 국립대 가운데 가장 많은 인센티브를 받았습니다.



