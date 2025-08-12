8월 경북 여행지, ‘영주 무섬마을·선비세상’
입력 2025.08.12 (08:57) 수정 2025.08.12 (09:46)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경북문화관광공사가 8월 경북 여행 추천 장소로 영주 무섬마을과 선비세상을 선정했습니다.
무섬마을은 외나무다리를 비롯해 강과 마을이 어우러진 전통 풍경으로 유명하며, 조선시대 전통 가옥들이 여름 시골 정취를 자아냅니다.
또 영주 선비세상은 조선시대 선비 문화와 예절, 전통 생활을 체험할 수 있는 복합 문화 공간입니다.
무섬마을은 외나무다리를 비롯해 강과 마을이 어우러진 전통 풍경으로 유명하며, 조선시대 전통 가옥들이 여름 시골 정취를 자아냅니다.
또 영주 선비세상은 조선시대 선비 문화와 예절, 전통 생활을 체험할 수 있는 복합 문화 공간입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 8월 경북 여행지, ‘영주 무섬마을·선비세상’
-
- 입력 2025-08-12 08:57:07
- 수정2025-08-12 09:46:00
경북문화관광공사가 8월 경북 여행 추천 장소로 영주 무섬마을과 선비세상을 선정했습니다.
무섬마을은 외나무다리를 비롯해 강과 마을이 어우러진 전통 풍경으로 유명하며, 조선시대 전통 가옥들이 여름 시골 정취를 자아냅니다.
또 영주 선비세상은 조선시대 선비 문화와 예절, 전통 생활을 체험할 수 있는 복합 문화 공간입니다.
무섬마을은 외나무다리를 비롯해 강과 마을이 어우러진 전통 풍경으로 유명하며, 조선시대 전통 가옥들이 여름 시골 정취를 자아냅니다.
또 영주 선비세상은 조선시대 선비 문화와 예절, 전통 생활을 체험할 수 있는 복합 문화 공간입니다.
-
-
강전일 기자 korkang@kbs.co.kr강전일 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.