8월 경북 여행지, ‘영주 무섬마을·선비세상’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경북문화관광공사가 8월 경북 여행 추천 장소로 영주 무섬마을과 선비세상을 선정했습니다.



무섬마을은 외나무다리를 비롯해 강과 마을이 어우러진 전통 풍경으로 유명하며, 조선시대 전통 가옥들이 여름 시골 정취를 자아냅니다.



또 영주 선비세상은 조선시대 선비 문화와 예절, 전통 생활을 체험할 수 있는 복합 문화 공간입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!