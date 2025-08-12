군위군, ‘삼국유사 체류형 관광거점’ 조성

동영상 고정 취소

대구 군위군이 국토교통부의 '지역수요 맞춤 지원사업'에 선정돼 삼국유사 체류형 관광거점 조성에 나섭니다.



이에 따라 방치된 일연공원에 총사업비 30억 원을 들여 캠핑장과 물놀이장 등을 조성하고 삼국유사테마파트 등 인근 관광자원과 연계할 계획입니다.



군위군은 내년에 설계에 들어가 2027년 착공, 이듬해 시설을 준공할 계획입니다.



