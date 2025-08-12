군위군, ‘삼국유사 체류형 관광거점’ 조성
입력 2025.08.12 (08:57) 수정 2025.08.12 (09:46)
대구 군위군이 국토교통부의 '지역수요 맞춤 지원사업'에 선정돼 삼국유사 체류형 관광거점 조성에 나섭니다.
이에 따라 방치된 일연공원에 총사업비 30억 원을 들여 캠핑장과 물놀이장 등을 조성하고 삼국유사테마파트 등 인근 관광자원과 연계할 계획입니다.
군위군은 내년에 설계에 들어가 2027년 착공, 이듬해 시설을 준공할 계획입니다.
