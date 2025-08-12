서남해안 ‘미확인 日 군사시설’ 발굴

동영상 고정 취소

KBS광주와 목포는 광복 80주년을 맞아 일본이 패전하기 직전 전남 서남해안에 구축한 군사시설들을 추적합니다.



일본군 문서와 지도, 현장 취재와 증언을 통해 그 실체를 확인하는 연속 기획, 첫번째 순서로 서남해안 일대에서 찾아낸 일제 군사시설들 단독 보도합니다.



지종익 기자입니다.



연륙교 공사가 한창인 전남 서남해안...



목포항으로 진입하는 지점에 작은 섬 용출도가 나타납니다.



갯바위 위쪽 수풀을 헤치며 나아가길 30분가량.



몸을 웅크리고 겨우 들어갈 만한 굴이 보입니다.



반대쪽에서 들어오는 불빛을 따라가길 잠시.



아치형 천장에 환기구가 뚫린 콘크리트 구조의 사격실이 나타납니다.



해안가가 내다보이는 총안 위로는 폭격에 대비한 듯 2미터는 되는 콘크리트가 겹겹이 쌓여 있습니다.



[기쿠치 미노루/일본/전쟁유적 보존 네트워크 공동대표 : "쇼와20년(1945년) 전후의 일이니까 이 정도의 재료를 사용한 건 상당히 강력한 진지를 구축했다는 거죠."]



일본군 진지배치도의 표기를 계속해서 따라가봤습니다.



반대쪽 해안 수풀 속에도 콘크리트 진지가 숨겨져 있습니다.



이 해안가 진지는 바다에서는 발견하기 쉽지 않지만 진지에서는 바다쪽이 훤히 내다보입니다.



진도 쉬미항에서 뱃길로 한 시간.



일본군 전투기를 만들기 위해 명반석을 채취한 광산이 있는 가사돕니다.



백 미터가량 이어진 동굴을 지나 인근 수풀을 뒤지자 원형으로 잘 다듬어진 공간이 나타납니다.



지휘소로 표기된 위치입니다.



[신웅주/건축역사학회 학술이사 : "수평으로 오다가 이 지점에서 딱 수직으로 떨어지잖아요. 여기다가 정을 때려서 한겹 한겹 떼내는 건 쉬운데 수직으로 깎아내는 건 상당히 어렵죠."]



곳곳에 다이너마이트를 설치했던 구멍도 그대로 남아 있습니다.



[기쿠치 미노루/일본/전쟁유적 보존 네트워크 공동대표 : "육군 이와하나 화약 제조소에서 만든 다이너마이트 입니다. 육군과 해군이 갈등이 심해서 상호 물자를 공유하지는 않았기 때문에."]



바다쪽을 향하는 경사면에 진지들이 집중돼 있고, 콘크리트 환기 시설과 화약고도 발견했습니다.



둘레길에서 불과 20미터 가량 떨어진 일본군의 진지입니다.



콘크리트 일부가 떨어져나가고 내부에는 균열도 보이지만 80년 전 당시 모습이 비교적 온전하게 남아 있습니다.



서남해안 전쟁기지화의 증거인 일제 군사시설들.



80년 전 일본군 문서에 기록된 시설 전반에 대한 실태조사가 필요해 보입니다.



KBS 뉴스 지종익입니다.



